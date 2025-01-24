В МИДе констатировали отсутствие каналов взаимодействия России с НАТО

Александр Грушко (Фото: РИА Новости)

Каналы взаимодействия между Россией и НАТО прекратили свое существование, однако в случае необходимости альянс может связаться с Москвой через Министерство иностранных дел или Минобороны. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Никаких каналов связи не осталось. НАТО свернуло не только практическое сотрудничество, но и политический диалог с нами», — отметил Грушко (цитата по ТАСС).

По его словам, несмотря на закрытие российского представительства при НАТО, члены альянса были официально уведомлены, что российский посол в Бельгии выполняет функции главного связующего звена с Россией.

«В случае необходимости они знают, куда обращаться», — добавил Грушко, отметив, что в эпоху современных технологий нет проблем с установлением контакта с российскими властями через МИД или Минобороны.

Замглавы МИДа также подчеркнул, что на данный момент нет тем для обсуждения между Россией и НАТО, поскольку стороны сильно расходятся в вопросах безопасности и не ведут ни сотрудничества, ни политического диалога.

В этом же интервью Грушко заявил, что Россия примет все меры для защиты своих интересов в Балтийском море, несмотря на усиливающееся присутствие НАТО.

«НАТО не удастся превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро». Россия обеспечит надежную защиту своих интересов», — заявил он.

Кроме того, замглавы МИДа отметил, что Россия продолжит укрепление военного присутствия и сдерживание внешних угроз.