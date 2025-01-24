Посол ФРГ сообщил об отказе Берлина участвовать в параде Победы в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Германия не сможет участвовать в параде Победы в Москве, пока не закончится конфликт на Украине, сказал германский посол в России Александер Ламбсдорф. Слова посла передает ТАСС.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — заявил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, однако представители недружественных стран приглашены не будут.

Положительно ответил на приглашение президент Сербии Александр Вучич.Также для участия в параде Победы 9 мая 2025 года приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, из которых семь — республики бывшего СССР.