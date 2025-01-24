Гигантский айсберг двинулся в сторону острова Великобритании
Крупнейший в мире айсберг под названием A23a, несколько месяцев остававшийся неподвижным, возобновил движение по морям вокруг Антарктиды. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ученых Британской антарктической службы.
Айсберг площадью 3672 км² откололся от ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году. Более 30 лет он оставался на дне моря Уэдделла, пока не уменьшился и не был подхвачен течениями. Затем айсберг снова застрял в водовороте, где и находился до последнего времени.
Теперь A23a продолжает путь к теплым водам у острова Южная Георгия (принадлежит Великобритании), где, по прогнозам ученых, расколется и растает. Несмотря на свои внушительные размеры, этот айсберг не повлияет на повышение уровня моря, так как стал частью естественного процесса ледникового роста.
Как отмечает биогеохимик Лаура Тейлор, такие айсберги обогащают воды питательными веществами, создавая условия для жизни даже в малопродуктивных зонах.
В 1986 году айсберг A23а, отколовшись от ледника Фильхнера, поставил под угрозу советскую станцию «Дружная-1», располагавшуюся на его поверхности. Люди и научное оборудование были благополучно эвакуированы в феврале 1987 года дизелем-электроходом «Капитан Кондратьев». Эта операция потребовала полной корректировки программы 33-й Советской антарктической экспедиции.
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