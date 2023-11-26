Как дрейфует крупнейший в мире айсберг. Видео

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Крупнейший в мире айсберг А23а дрейфует у Антарктического полуострова в сторону Южного океана. Кадры его движения опубликовал Reuters.

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде в 1986 году, после чего его основание застряло на дне моря Уэдделла. В июле 2023 года, спустя почти 30 лет после отделения от ледника, А23а начал активное движение вдоль берегов Антарктиды. В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) тогда сообщили, что айсберг дрейфует по морю Уэдделла со скоростью более 150 км в месяц.

По данным ААНИИ, площадь А23а составляет около 4170 кв. км, что в два раза превышает размер Санкт-Петербурга. Reuters написал, что вес айсберга практически достигает триллиона тонн.