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Политика ,  
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Трамп пообещал снова связаться с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении снова встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но не уточнил возможные сроки.

«Да [свяжусь]. Я ему понравился, и мы с ним поладили», — ответил Трамп на вопрос ведущего Fox News Шона Хэннити, свяжется ли он вновь с Ким Чен Ыном.

Ким Чен Ын заявил о «сверхжесткой ответной» политике в отношении США
Политика

Во время первого президентского срока Трамп трижды лично встречался с Ким Чен Ыном. Лидеры провели переговоры в июне 2018-го в Сингапуре, а также в феврале и в июне 2019 года. Вторая встреча состоялась в Ханое, а третья — на границе между КНДР и Южной Кореей, в демилитаризованной зоне.

В декабре Ким Чен Ын заявил, что КНДР планирует придерживаться «сверхжесткой ответной стратегии в отношении США». Так он собирается защищать «перспективные государственные интересы» и обеспечивать безопасность страны. 

В ноябре Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что команда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с руководителем КНДР, чтобы «растопить лед» в отношениях двух лидеров и снизить риски вооруженного конфликта.

В июле 2024 года республиканец утверждал, что, будучи президентом, смог «поладить» с северокорейским лидером и в результате добился временного прекращения ракетных испытаний Пхеньяном. «Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду», — утверждал Трамп и обещал в случае переизбрания наладить отношения с КНДР.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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