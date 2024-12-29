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Политика ,  
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Ким Чен Ын заявил о «сверхжесткой ответной» политике в отношении США

В Северной Корее планируют придерживаться «сверхжесткой ответной стратегии в отношении США», об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С 23 по 27 декабря в штаб-квартире ЦК партии проходило расширенное заседание XI пленума восьмого созыва. На нем были подведены итоги 2024 года и обговаривались планы партийной и государственной работы на следующий год. Ким Чен Ын выступил с речью на заседании.

«В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности», — говорится в сообщении ЦТАК.

В своем выступлении Ким Чен Ын подчеркнул, что США являются самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм неизменной государственной политикой, передает агентство. Он добавил, что для Пхеньяна появился четкий алгоритм ответных действий, когда альянс США, Японии и Южной Кореи «расширился как агрессивный ядерный военный блок».

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Фото:NUKEMAP

В ноябре Ким Чен Ын утверждал, что противостояние КНДР и США еще никогда не было так близко к началу «самой разрушительной термоядерной войны» из-за невиданной «опасной близости» двух государств.

В США считают, что Вашингтон в рамках стратегии сдерживания должен взаимодействовать со своими соперниками, в том числе и Пхеньяном, и вести с ними постоянный диалог, так как «никто не хочет ядерной войны».

В октябре Южная Корея и США в рамках учений сымитировали бомбардировку объектов Северной Кореи в ответ на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

Reuters сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы «растопить лед» в отношениях двух лидеров. Ким Чен Ын и Трамп встречались трижды.

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