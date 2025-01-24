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Общество ,  
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На Сахалине мужчина с ножом ворвался в детсад и требовал отдать ему детей

В одном из детских садов на Сахалине мужчина угрожал сотрудникам совершить суицид при помощи ножа, если те не отдадут ему детей, сообщает пресс-служба управления МВД по городскому округу Долинский в регионе в своем телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что к моменту, когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина успел уйти. Однако персонал детского сада описал внешность нарушителя и полицейские узнали в нем 36-летнего местного жителя, «который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов».

Телеграм-канал Shot уточнил, что после отказа воспитательницы отдать детей мужчина достал нож, стал им размахивать и кричать, что «18 лет сидел в тюрьме» и «вскроет себе глотку». Охранник успел нажать на кнопку тревоги.

Оперативники поехали к дому подозреваемого и заметили его во дворе по улице Комсомольской, после чего задержали. Тот оказал сопротивление. Нож изъяли. Задержанного передали сотрудникам Росгвардии для доставки в отдел и дальнейшего разбирательства.

Мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц (СПЗЛ) на основании ст. 19.3 Кодекса России об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, проводится проверка, рассказали в министерстве).

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Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В августе 2021 года неизвестный с ножом зашел на территорию частного детского сада в городе Кудрово Ленинградской области, забрался на крышу беседки, а затем убежал. Никто не пострадал. 

Инцидент произошел на территории детского сада на Европейском проспекте, сообщили РБК в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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