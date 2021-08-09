Мужчина с ножом зашел на территорию детсада под Петербургом

Неизвестный с ножом зашел на территорию частного детского сада в городе Кудрово, забрался на крышу беседки, а затем убежал. Никто не пострадал, его ищет полиция

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области проник мужчина с ножом, сообщил «Подъем» со ссылкой на администрацию. На место прибыла полиция. «Неадекватный гражданин ходит по крыше садика», — уточняет канал.

«Посреди «тихого часа» на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Инцидент произошел на территории детского сада на Европейском проспекте, сообщили РБК в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. «Через забор проник неизвестный мужчина. Заметив охранника детского сада, он скрылся. Все наружные наряды полиции ориентированы на его розыск и задержание», — заявили в пресс-службе.



Заведующая рассказала изданию 47news, что неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, а затем убежал. В результате его действий никто не пострадал.



В администрации Всеволожского района Кудрово сообщили ТАСС, что сотрудники детского сада нажали «тревожную кнопку», на место прибыла частная охранная компания и полиция. К тому моменту мужчина уже скрылся, сейчас его ищут.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, региональное управление Росгвардии, пресс-службу аппарата детского омбудсмена Ленобласти и региональный комитет образования Ленинградской области и пресс-службу администрации Всеволожского района.