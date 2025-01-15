В детсаду в Анадыре одиннадцать детей получили ожоги вокруг глаз
Одиннадцать воспитанников детского сада в Анадыре получили ожоги разной степени вокруг глаз. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Родители детей обратились к врачам с жалобами на покраснение вокруг глаз из-за кварцевания помещения группы. Врач-офтальмолог детской поликлиники диагностировала у десяти детей легкие ожоги век и окологлазничной области. Еще один ребенок получил ожоги средней степени. Всем детям назначено амбулаторное лечение, госпитализация не требуется, сообщили в администрации.
По данному факту региональная прокуратура проводит проверку.
На прошлой неделе в Нальчике на дезинфекцию закрыли национальный санаторий «Маяк» после отравления детей. Причиной тому послужило выявление случаев острой кишечной инфекции среди группы детей, отдыхавших в санатории после участия в фестивале в столице Кабардино-Балкарии.
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