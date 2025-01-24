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Общество ,  
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В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости

В ФРГ обвинили в подделке документов продававшую российскую недвижимость женщину

Прокуратура Берлина предъявила обвинение в особо крупном мошенничестве 59-летней женщине, продававшей российскую недвижимость по поддельным документам, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемая с сентября 2021 года по февраль 2022-го вместе с соучастником нашла несколько неиспользуемых объектов недвижимости, принадлежащих России и расположенных в Германии, и решила их продать. Проводить сделки она поручила «добросовестной третьей стороне», которую убедила, что ранее работала на российскую власть и имеет хорошие связи в ее «высших эшелонах».

В сентябре 2021 года состоялась сделка по продаже недвижимости в берлинском районе Лихтенберг: один объект был приобретен у обвиняемой за €5,2 млн, три других — за €8,8 млн. После этого женщина планировала продать еще три участка земли в берлинских районах Митте и Шенеберг, а также в городе Кёнигс-Вустерхаузен. Поддельные документы для заключения сделок уже были готовы, однако сама продажа не состоялась из-за начала военной операции на Украине.

Как заявляет прокуратура, в числе поддельных документов были доверенности от Управления делами Президента Российской Федерации и соответствующие апостили. Женщине предъявили обвинение по пяти случаям подделки официальных бумаг, трем случаям покушения на подделку и двум случаям совершенного мошенничества. Под следствием также находится ее соучастник. Третье лицо, которое проводило сделки, проходит по делу свидетелем. Как сообщает прокуратуры, этот человек, обнаружив, что сделки были незаконны, добровольно вернул полученные деньги.

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Рене Бенко

В конце декабря генпрокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам, имеющим российский и немецкий паспорта, в работе на разведку России. Одного из них по имени Дитер С. заподозрили в намерении устроить поджог и взрыв, помешать железнодорожному сообщению и записать кадры работы военных объектов. Прокуратура обвинила его в агентурной деятельности в целях саботажа. Двое других подозреваемых, по версии следствия, помогали Дитеру.

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Германия Россия Недвижимость мошенничество подделка документов прокуратура
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