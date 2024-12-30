Генпрокуратура Германии обвинила трех человек в работе на разведку России

В Германии трех человек обвинили в работе на разведку России

Воевавший на стороне донецких сепаратистов мужчина арестован в Германии. Следователи вменяют ему подготовку к взрывам и поджогам военных объектов, в том числе — армии США

Фото: Buriakov / Beautiful Sports / imago-images.de / Global Look Press

Генпрокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам, имеющим российский и немецкий паспорта, в работе на разведку России. Об этом сообщила пресс-служба.

Ведомство назвало их имена: Дитер С., Александр Дж. и Алекс Д.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.

Дитера также обвиняют в агентурной деятельности в целях саботажа, подозревая в намерении устроить поджог и взрыв, помешать железнодорожному сообщению и записать кадры работы военных объектов. По сведениям прокуроров, он с 2014 года воевал в составе вооруженных формирований ДНР.

Мужчина знаком с другим воевавшим на стороне ДНР человеком, который служит в российской разведке, сказано в пресс-релизе. Генпрокуратура утверждает, что Дитер с прошлого октября обсуждал с этим человеком диверсии, которые можно совершить на территории Германии, чтобы, в частности, ослабить поддержку Украины.

«Для подготовки Дитер С. собирал информацию о потенциальных объектах нападения в Баварии. Среди обнаруженных мест были объекты вооруженных сил США и погрузочная станция в Верхнем Пфальце», — сообщили в немецкой Генпрокуратуре.

В этом ему помогали Александр Дж. и Алекс Д. Александра и Дитера задержали в апреле, после чего первого отпустили на свободу, а второго арестовали.

Российские власти отвергают любые подозрения и обвинения в своей причастности к взрывам и другим подобным инцидентам на территории других стран.