В Германии трех человек обвинили в работе на разведку России
Генпрокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам, имеющим российский и немецкий паспорта, в работе на разведку России. Об этом сообщила пресс-служба.
Ведомство назвало их имена: Дитер С., Александр Дж. и Алекс Д.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.
Дитера также обвиняют в агентурной деятельности в целях саботажа, подозревая в намерении устроить поджог и взрыв, помешать железнодорожному сообщению и записать кадры работы военных объектов. По сведениям прокуроров, он с 2014 года воевал в составе вооруженных формирований ДНР.
Мужчина знаком с другим воевавшим на стороне ДНР человеком, который служит в российской разведке, сказано в пресс-релизе. Генпрокуратура утверждает, что Дитер с прошлого октября обсуждал с этим человеком диверсии, которые можно совершить на территории Германии, чтобы, в частности, ослабить поддержку Украины.
«Для подготовки Дитер С. собирал информацию о потенциальных объектах нападения в Баварии. Среди обнаруженных мест были объекты вооруженных сил США и погрузочная станция в Верхнем Пфальце», — сообщили в немецкой Генпрокуратуре.
В этом ему помогали Александр Дж. и Алекс Д. Александра и Дитера задержали в апреле, после чего первого отпустили на свободу, а второго арестовали.
Российские власти отвергают любые подозрения и обвинения в своей причастности к взрывам и другим подобным инцидентам на территории других стран.
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