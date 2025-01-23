Австрийского магната Рене Бенко обвинили в мошенничестве

Рене Бенко (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Основателя группы компаний Signa Real Estate Рене Бенко обвинили в сговоре с целью уклонения от уплаты кредитов и мошеннической передаче активов. Об этом пишет The Local.

Как сообщила австрийская прокуратура по экономическим вопросам и коррупции, предпринимателя задержали утром 23 января на его вилле в Инсбруке.

Прокуроры утверждают, что во время процедуры банкротства Бенко скрыл, что контролирует Laura Private Foundation. Его также обвиняют в подделке счетов и сокрытии активов, таких как дорогостоящие часы и огнестрельное оружие, в попытке уйти от кредиторов, перечисляет издание.

Кроме того, Бенко подозревают в использовании схемы «денежной карусели» для раздувания взносов и введении таким образом в заблуждение инвесторов.

Бизнесмен все обвинения отрицает. В пятницу, 24 января, суд должен будет избрать ему меру пресечения.

Холдинговая компания Signa, состоящая из примерно тысячи компаний и владеющая небоскребом Chrysler Building в Нью-Йорке, проектами в Германии, Австрии и Швейцарии, подала заявление о банкротстве с долгом около €5 млрд в ноябре 2023 года.