На Украине арестовали экс-командира бригады, откуда дезертировали военные

Печерский суд Киева на 60 дней арестовал экс-командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, его обвиняют в том, что с его дозволения подчиненные самовольно массово оставили часть, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на его адвоката Богдана Забару.

В сообщении говорится, что арест подразумевает альтернативу — залог в 90 млн гривен ($2 млн). Защита заявила, что Рюмшин обжалует решение. Заседание суда по требованию прокуратуры проходило в закрытом режиме.

Экс-командующий говорил, что информировал правоохранителей о случаях самовольного оставления части, но делал это с опозданием «по объективным причинам».

Бригада сформирована при помощи Франции, там обучались бойцы подразделения. Париж также обеспечил подразделение техникой. Подготовка завершилась в ноябре прошлого года. Бригада должна была насчитывать 4,5 тыс. человек. Однако, как утверждал главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря, еще до прибытия на фронт из бригады дезертировали 1,7 тыс. бойцов. Позже он написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что еще до отправки на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части (СЗЧ).

Бывшего командира задержали ранее, 20 января. В государственном бюро расследований Украины уточнили, что подчиненные экс-командира дезертировали и во время учений во Франции. Некоторые его военные после возвращения вновь повторно оставляли место службы, «чувствуя полную безнаказанность за противоправные деяния», уточняли в украинском Госбюро расследований (ГБР).

Рюмшину грозит до десяти лет тюрьмы, уточнил «РБК-Украина». Пресс-секретарь по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила агентству, что другие подчиненные бывшего командира сообщали ему о том, что некоторые соратники самовольно покидают части, но тот игнорировал это.

Сапьян также говорила, что в списке на обучение в бригаду во Франции попали те военнослужащие, которые «хотели выехать за границу и там жить». В результате они смогли покинуть учебные полигоны.