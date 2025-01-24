В зоне военной операции на Украине погиб австриец, воевавший за ВСУ

В зоне военной операции на Украине погиб гражданин Австрии, сообщает местная газета Kronen Zeitung со ссылкой на австрийский МИД.

В ведомстве не стали раскрывать личность мужчины и обстоятельства его смерти по «соображениям конфиденциальности». По данным австрийского телеканала Oe24, Ричард С. воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был убит в результате удара беспилотника. Ему было 30 лет.

Телеканал сообщает, что австриец принимал участие в идентаристских акциях. Идентаризм — европейское ультраправое белое националистическое движение.

В начале января The Telegraph писала о гибели в Запорожской области бывшего солдата армии Великобритании, воевавшего за ВСУ — 34-летний Джейк Уоддингтон. Газета отмечала, что британец воевал на стороне Украины более года, в том числе принимал участие в боях в Бахмуте.