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Военная операция на Украине ,  
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В зоне военной операции на Украине погиб австриец, воевавший за ВСУ

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Военная операция на Украине

В зоне военной операции на Украине погиб гражданин Австрии, сообщает местная газета Kronen Zeitung со ссылкой на австрийский МИД.

В ведомстве не стали раскрывать личность мужчины и обстоятельства его смерти по «соображениям конфиденциальности». По данным австрийского телеканала Oe24, Ричард С. воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был убит в результате удара беспилотника. Ему было 30 лет.

Телеканал сообщает, что австриец принимал участие в идентаристских акциях. Идентаризм — европейское ультраправое белое националистическое движение.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В начале января The Telegraph писала о гибели в Запорожской области бывшего солдата армии Великобритании, воевавшего за ВСУ — 34-летний Джейк Уоддингтон. Газета отмечала, что британец воевал на стороне Украины более года, в том числе принимал участие в боях в Бахмуте.

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Теги
Украина Австрия ВСУ Военная операция на Украине
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