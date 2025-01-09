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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области при ударе дрона был убит британец, воевавший за ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В Запорожской области при ударе российского беспилотника был убит бывший солдат армии Великобритании, воевавший на стороне ВСУ, сообщает The Telegraph.

34-летний Джейк Уоддингтон погиб 6 января на юге Запорожской области после того, как дрон сбросил гранату на его позицию.

Как пишет газета, прежде чем отправиться в зону боевых действий на Украине, он служил в Вооруженных силах Великобритании и должен был отправиться в Афганистан, однако перенес эпилептический припадок. После повторного приступа в 2022 году британец был уволен из армии.

По данным The Telegraph, Уоддингтон воевал на стороне Украины более года, в том числе принимал участие в боях в Бахмуте.

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Политика
Джеймс Скотт Рис Андерсон

В ноябре в российский плен попал 22-летний британец Джеймс Скотт Рис Андерсон. Как рассказал сам мужчина, он более четырех лет служил в ВС Великобритании и потери работы решил присоединиться к интернациональному легиону ВСУ.

По данным СК, в ноябре Андерсон оказался в Курской области, где и был захвачен в плен. ТАСС опубликовал видеозапись, на которой мужчина утверждал, что у него забрали паспорт и телефон и насильно отправили участвовать во вторжении.

Против Андерсона возбудили уголовные дела по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта) и ч. 3 ст. 359 УК (наемничество). Эти статьи подразумевают наказание в виде 15–20 лет лишения свободы. Суд в Курске арестовал британца.

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Теги
Великобритания ВСУ Украина Запорожская область военные Военная операция на Украине
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