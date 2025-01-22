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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп лишил охраны своего экс-советника по нацбезопасности Болтона

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп лишил своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона защиты Секретной службы. Об этом Болтон рассказал The New York Times.

Экс-советник республиканца отметил, что разочарован, но не удивлен решением президента. Болтон также напомнил, что предыдущее решение об охране в 2021 году принимал экс-президент страны Джо Байден. Бывший советник Трампа подчеркнул, что Байден предоставил ему защиту, несмотря на критические заявления.

«Американский народ может сам судить, какой президент принял правильное решение», — отметил Болтон.

В 2022 году Минюст США обвинил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в попытке организовать убийство экс-советника по национальной безопасности. По мнению Болтона, угроза в его адрес сохраняется до сих пор.

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До этого Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые в 2020 году называли опубликованную СМИ информацию с ноутбука Хантера Байдена, содержащую данные о его предполагаемых преступлениях, «российской операцией по дезинформации».

Допуск к секретным документам отозвали у 50 бывших работников разведки и высокопоставленных правительственных чиновников, включая нескольких экс-директоров ЦРУ, министров обороны и директоров национальной разведки. В список вошел и Джон Болтон.

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Летом 2020 года Болтон выпустил мемуары о своей работе в должности помощника Трампа по национальной безопасности. В своей книге он рассказал о взаимоотношениях России и США, а также раскритиковал американского президента. В частности, Болтон отметил, что за время первого срока у Трампа так и не сложилось четкой стратегии поведения на международной арене. Позднее республиканец обвинил Болтона в разглашении секретных данных.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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