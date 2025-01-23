Фильм «Анора» с Юрой Борисовым поборется за «Оскар» в шести номинациях
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера с участием 32-летнего российского актера Юры Борисова будет бороться за кинопремию «Оскар» в шести номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Список номинантов опубликован на сайте премии.
Кинолента «Анора» заявлена в номинациях «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
Американская киноакадемия также номинировала Борисова на «Оскар» за лучшую роль второго плана. Это стало первой личной номинацией на кинопремию россиянина после распада СССР.
Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета — история секс-работницы, которая оказалась в любовных отношениях с сыном русского олигарха.
Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта.
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