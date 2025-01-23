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Фильм «Анора» с Юрой Борисовым поборется за «Оскар» в шести номинациях

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юрий Борисов (слева направо)&nbsp;&mdash; исполнители главных ролей в фильме &laquo;Анора&raquo;
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юрий Борисов (слева направо) — исполнители главных ролей в фильме «Анора» (Фото: Stefanos Kyriazis / IMAGO / LiveMe / Global Look Press)

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера с участием 32-летнего российского актера Юры Борисова будет бороться за кинопремию «Оскар» в шести номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Список номинантов опубликован на сайте премии.

Кинолента «Анора» заявлена в номинациях «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Американская киноакадемия также номинировала Борисова на «Оскар» за лучшую роль второго плана. Это стало первой личной номинацией на кинопремию россиянина после распада СССР.

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Юра Борисов

Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета — история секс-работницы, которая оказалась в любовных отношениях с сыном русского олигарха.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта.

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«Оскар» Анора Юра Борисов
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Юра Борисов

актер
8 декабря 1992 года
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