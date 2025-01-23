В Кремле не сочли завершением «отмены» номинацию Борисова на «Оскар»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не расценивает номинацию актера Юры Борисова на «Оскар» как завершение «отмены» российской культуры в западных странах. Его слова передает ТАСС.
«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее 23 января американская киноакадемия номинировала Юру Борисова на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Это стало первой личной номинацией на «Оскар» россиянина после распада СССР.
Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта.
Борисову 32 года. Он родился в подмосковном Реутове и окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова). Приобрел популярность благодаря таким фильмам, как «Бык» (роль Антона Быкова), «Дорога на Берлин» (роль Сергея Огаркова) и «Калашников» (роль Михаила Калашникова).
В середине января актера за роль в фильме «Анора» номинировали на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).
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Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»
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