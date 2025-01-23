 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двое подростков сгорели в ДТП под Истрой

Двое подростков сгорели заживо в ДТП под Истрой после лобового столкновения

Двое подростков сгорели в ДТП под Истрой
Video

В результате ДТП в городском округе Истра погибли два подростка, сообщила полиция Подмосковья.

«По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ», совершил попутное столкновение с автомашиной «Опель», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 40-м километре трассы М-9 «Балтия».

В попавшем в ДТП под Волгоградом школьном автобусе находились 19 детей
Общество

«ВАЗ», в котором помимо водителя находился 16-летний пассажир, от удара перевернулся и загорелся. Затем огонь перекинулся на вторую машину. Ее пассажиры и водитель успели покинуть салон, вытащить подростков из другого авто не удалось, пишет телеграм-канал «112».

Также «112» сообщает, что сначала машина врезалась в отбойник, а следом — в попутный «Опель».

В этот же день в Волгоградской области в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся школьный автобус, развозивший детей из школы. Один ребенок погиб, семь человек были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.

Читайте РБК в Telegram.

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДТП Московская область подростки
Материалы по теме
В попавшем в ДТП под Волгоградом школьном автобусе находились 19 детей
Общество
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека, пострадали еще трое
Общество
В Иркутской области перекрыли трассу из-за ДТП с тремя грузовиками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 18:02
В Кремле не считают завершением «отмены» номинацию Борисова на «Оскар»Политика, 19:08
В Венгрии заявили о невыполнении Украиной требований для вступления в ЕСПолитика, 19:05
Проблемами жителей курского приграничья займется координационный советПолитика, 19:00
В Норвегии клубы проголосовали за отказ от системы VAR в футболеСпорт, 18:55
Двое подростков сгорели в ДТП под ИстройОбщество, 18:51
Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военныхПолитика, 18:49
Венчурный фонд Binance Labs провел ребрендинг. При чем тут Чанпэн ЧжаоКрипто, 18:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кандидат в президенты МОК призвал не спешить с допуском России на ОИ-2026Спорт, 18:18
Президент РОАД спрогнозировал закрытие десятков китайских автосалоновБизнес, 18:16
Инвестиционное и накопительное страхование жизни: плюсы и минусыИнвестиции, 18:12
ЮниКредит Банк остановил переводы в евро из РоссииФинансы, 18:11
Лизинг для виноделов: что это такое и как работаетВино, 18:10
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январьОбщество, 18:05