Двое подростков сгорели в ДТП под Истрой
В результате ДТП в городском округе Истра погибли два подростка, сообщила полиция Подмосковья.
«По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ», совершил попутное столкновение с автомашиной «Опель», — говорится в сообщении.
ДТП произошло на 40-м километре трассы М-9 «Балтия».
«ВАЗ», в котором помимо водителя находился 16-летний пассажир, от удара перевернулся и загорелся. Затем огонь перекинулся на вторую машину. Ее пассажиры и водитель успели покинуть салон, вытащить подростков из другого авто не удалось, пишет телеграм-канал «112».
Также «112» сообщает, что сначала машина врезалась в отбойник, а следом — в попутный «Опель».
В этот же день в Волгоградской области в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся школьный автобус, развозивший детей из школы. Один ребенок погиб, семь человек были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.
Читайте РБК в Telegram.
На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья
В России второй год подряд продали больше вина, чем водки
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Госдума приняла решение по закону об апартаментах
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов