Двое подростков сгорели в ДТП под Истрой

Двое подростков сгорели заживо в ДТП под Истрой после лобового столкновения

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В результате ДТП в городском округе Истра погибли два подростка, сообщила полиция Подмосковья.

«По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ», совершил попутное столкновение с автомашиной «Опель», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 40-м километре трассы М-9 «Балтия».

«ВАЗ», в котором помимо водителя находился 16-летний пассажир, от удара перевернулся и загорелся. Затем огонь перекинулся на вторую машину. Ее пассажиры и водитель успели покинуть салон, вытащить подростков из другого авто не удалось, пишет телеграм-канал «112».

Также «112» сообщает, что сначала машина врезалась в отбойник, а следом — в попутный «Опель».

В этот же день в Волгоградской области в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся школьный автобус, развозивший детей из школы. Один ребенок погиб, семь человек были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.