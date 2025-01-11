В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апреле

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал он.

Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы президент России Владимир Путин подписал в конце ноября. В соответствии с ним, 1 апреля 2025 года социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 руб.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Социальная пенсия — это выплата за счет федерального бюджета, которая адресована инвалидам, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию.

В 2026 году социальные пенсии проиндексируют на 4,5%, в 2027 году — на 4%.