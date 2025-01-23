Суд на Украине отменил арест обвиняемого в дезертирстве Сергея Гнездилова

Сергей Гнездилов (Фото: hnezdiloff / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бабушкинский районный суд Днепра отменил меру пресечения украинскому военному Сергею Гнездилову, обвиняемому в дезертирстве. Об этом сообщила в эфире украинского телеканала Hromadske («Общественное телевидение») его адвокат Анастасия Бурковская.

По ее словам, военный хочет вернуться к службе в украинской армии. Адвокат отметила, что это добровольное решение ее подзащитного. В свою очередь прокурор Николай Шелест заявил, что не возражает против освобождения подсудимого от уголовной ответственности, если тот согласен снова служить.

«Выйдя из совещательной комнаты, судья сообщила, что удовлетворила ходатайство защиты. Сергея Гнездилова освободили от уголовной ответственности. Через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БПЛА. В течение семи дней можно подать апелляцию на это решение», — говорится в итоговом заявлении суда.

Сергей Гнездилов — военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В октябре 2024 года он самовольно покинул воинскую часть и публично заявил об этом в соцсетях. Свое решение он объяснял необходимостью обратить внимание на установление сроков службы для мобилизованных на Украине. Гнездилов говорил, что добровольно вернется на службу в случае принятия соответствующего закона или после того, как в мае 2025 года ему исполнится 25 лет. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело о дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). 11 октября 2024 года суд арестовал военнослужащего.

На Украине за самовольное оставление части или места службы военным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Такое же наказание предусмотрено за бегство с поля боя или отказ применять оружие. За дезертирство грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

По данным ГБР Украины, в начале сентября 2024 года Гнездилова направили в госпиталь для прохождения медосмотра, однако в действительности он не проходил обследование и не был в больнице. После завершения срока медосмотра боец не вернулся к месту несения службы «и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей», отмечали в ГБР.

«РБК Украина» писало, что последняя должность Гнездилова — командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.