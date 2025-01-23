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Наводнения в России ,  
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Глава Тюменской области сообщил о подготовке к новому паводку

В Тюменской области готовятся следить за паводком с помощью дронов
Сюжет
Наводнения в России
Фото: av_moor / Telegram
Фото: av_moor / Telegram

Власти Тюменской области обсудили подготовку к весеннему паводку, сообщил глава региона Александр Моор.

«Обсудили подготовку к паводку 2025 года. Учитывая накопленный опыт, поручил создать в муниципалитетах запасы необходимых материальных ресурсов, в том числе — полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания», — написал он.

Кроме того, необходимо вовремя завершить ремонт пяти участков защитных гидротехнических сооружений, которые получили повреждения прошлой весной, продолжил губернатор.

Также для эффективного противостояния паводку необходимо оперативно получать информацию о продвижении воды, поэтому муниципалитетам следует подготовить собственных операторов беспилотников, отметил Моор.

«Незаменимые помощники здесь (при паводке — РБК) — коптеры», — подчеркнул  он.

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В конце марта 2024 года ряд регионов России столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. В Тюменской области 8 апреля из-за паводка ввели режим ЧС. К концу месяца число эвакуированных в этом регионе людей превысило 5,1 тыс.

По данным Моора, всего от паводка 2024 года в Тюменской области пострадали 1 185 жилых и дачных домов в 78 населенных пунктах. Помимо этого было подтоплено 75 объектов транспортной инфраструктуры, три объекта жилищно-коммунального хозяйства и четыре социально значимых объекта. Работа по ликвидации последствий паводка близится к завершению, заключил губернатор.

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паводки Тюменская область Александр Моор
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