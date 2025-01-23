Глава Тюменской области сообщил о подготовке к новому паводку
Власти Тюменской области обсудили подготовку к весеннему паводку, сообщил глава региона Александр Моор.
«Обсудили подготовку к паводку 2025 года. Учитывая накопленный опыт, поручил создать в муниципалитетах запасы необходимых материальных ресурсов, в том числе — полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания», — написал он.
Кроме того, необходимо вовремя завершить ремонт пяти участков защитных гидротехнических сооружений, которые получили повреждения прошлой весной, продолжил губернатор.
Также для эффективного противостояния паводку необходимо оперативно получать информацию о продвижении воды, поэтому муниципалитетам следует подготовить собственных операторов беспилотников, отметил Моор.
«Незаменимые помощники здесь (при паводке — РБК) — коптеры», — подчеркнул он.
В конце марта 2024 года ряд регионов России столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. В Тюменской области 8 апреля из-за паводка ввели режим ЧС. К концу месяца число эвакуированных в этом регионе людей превысило 5,1 тыс.
По данным Моора, всего от паводка 2024 года в Тюменской области пострадали 1 185 жилых и дачных домов в 78 населенных пунктах. Помимо этого было подтоплено 75 объектов транспортной инфраструктуры, три объекта жилищно-коммунального хозяйства и четыре социально значимых объекта. Работа по ликвидации последствий паводка близится к завершению, заключил губернатор.
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