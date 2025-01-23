В Морской коллегии назвали преимущество «москитного флота» при гиперзвуке

Патрульный катер Черноморского флота ВМФ России (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

«Москитный флот» имел бы преимущество перед большими кораблями за счет высокой маневренности и меньшей уязвимости для ракет. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», глава научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук на совещании коллегии в Санкт-Петербурге, которое транслировал «Пятый канал».

Ковальчук отметил, что в эпоху гиперзвуковых ракет большие корабли — «это просто мишень». «А представьте себе, если мы от этого перейдем к «москитному флоту?» — добавил он.

«Москитный флот» — совокупность небольших и маневренных малых боевых кораблей, в том числе имеющих на вооружении ракеты, которые большими группами применяются против более крупных судов противника.

Говоря о таком флоте, глава центра также напомнил о тактике «ядерных поездов». «Вот чего боялись американцы раньше? Они боялись наших поездов. Когда у нас ездили поезда по железной дороге в огромной стране и там лежали ракеты, они не знали, какие поезда, где», — сказал он.

В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) страны Александр Моисеев заявил, что морская группировка ядерных сил России полностью обновлена. Это один из компонентов ядерной триады. Он представляет собой подводные лодки, несущие баллистические ракеты.