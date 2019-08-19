Суд Коми признал организацию с названием СССР экстремистской

Верховный суд Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» (СССР). Об этом сообщается на сайте суда.

Решение вступило в силу 16 августа. Теперь деятельность этой организации на территории России запрещена.

Организация СССР была создана в 2010 году 25-летним Сергеем Тараскиным, уроженцем Душанбе, который объявил себя врио президента СССР. Как писала «Медиазона», Тараскин решил, что Советский Союз и Российская империя де-юре продолжают существовать, чем он и воспользовался: он присвоил сам себе должности «президента и верховного главнокомандующего СССР, президента и верховного главнокомандующего РСФСР, а также императора и главнокомандующего Российской империи». Организация, возглавляемая Тараскиным, начала выдавать участникам «паспорта СССР».

В марте 2018 года ФСБ возбудила дело из-за призывов к экстремизму, в рамках которого арестовали называющего себя «полпредом президента СССР» Андрея Злоказова, члена подразделения «Союза Славянских Сил Руси». Поводом стала переписка с военнослужащими Минобороны и сотрудниками Росгвардии, в которой он требовал создать отряды самообороны против власти. Вскоре Злоказова задержали в Екатеринбурге. Впоследствии Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отправил Злоказова на принудительное лечение.