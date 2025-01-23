Российские войска взяли под контроль Соленое в ДНР
Подразделения группировки «Центр» продвинулись к западу от Покровска (Красноармейска) и взяли под контроль поселок Соленое, сообщает Минобороны.
Соленое — поселок на реке Соленая. Он расположен к юго-западу от Покровска (Красноармейска) и к югу от железной дороги, связывающей Донбасс с южной частью Днепропетровской области.
Помимо этого, в зоне военной операции за сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка, Новоегоровка;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Маяки, Червоное, Часов Яр, Подольское;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное, Славянка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь, Темировка;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка, Казацкое.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1650 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ Krab, САУ Caesar.
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