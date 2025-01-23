Российские войска заняли Соленое в ДНР
Российская армия взяла населенный пункт Соленое в ДНР, сообщает Минобороны.
Поселок Соленое расположен в Покровском (Красноармейском) районе Донецкой народной республики. По данным переписи 2001 года население поселка составляло 155 человек.
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