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В Бенине прошли похороны первого чернокожего депутата в России

Жан Грегуар Сагбо
Жан Грегуар Сагбо (Фото: Александр Солодков / ТАСС)

В Республике Бенин состоялось прощание с первым в истории постсоветской России чернокожим депутатом Жан-Грегуаром Сагбо. Об этом сообщает издание «Вести-Тверь» со ссылкой на источник в местной администрации. Сагбо скончался в конце декабря 2024 года в возрасте 65 лет.

Бывший депутат родился в Бенине и приехал в СССР в 1981 году, спасаясь от мобилизации, объявленной из-за конфликта между Анголой и ЮАР. Во время учебы он встретил будущую жену, после окончания института семья вернулась в Бенин, но на родине Сагбо арестовали, а жена вернулась домой. Через три года ему удалось бежать в СССР и начать новую жизнь в Тверской области, где он воссоединился с семьей. В селе Завидово Сагбо сначала развивал бизнес, затем занялся общественной деятельностью.

Став депутатом и муниципальным служащим Конаковского округа Тверской области, Сагбо участвовал в строительстве дорог и котельной, его портрет был размещен на районной доске почета. В 2015 году он победил на довыборах в местное собрание депутатов, набрав почти 69% голосов. Он стал первым чернокожим депутатом не только в регионе, но и во всей России.

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