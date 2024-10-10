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Депутат Госдумы заявила о дефиците кладбищ в России

Депутат Госдумы Разворотнева: в России возник дефицит кладбищ и крематориев
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

В России возник дефицит кладбищ и крематориев, рассказала «Парламентской газете» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам депутата от «Единой России», всему виной федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который власти России приняли еще в 1996 году. На сегодняшний день он успел устареть, уверена депутат, поскольку заниматься погребением могут только муниципальные организации, что и привело к дефициту.

«Невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», — уточнила Разворотнева.

Депутат отметила, что оставшиеся кладбища и крематории не благоустроены. По данным приведенной ей статистики, крематории работают лишь в 27 городах страны, на 5 млн граждан приходится лишь один крематорий, в то время как в Японии один на 79 тыс. человек, в США — один на 159 тыс., а в Великобритании — один на 242 тыс.

По словам Разворотневой, аналогичная ситуация происходит с похоронами домашних животных. По закону закапывать их нельзя нигде, кроме специально отведенных мест, которых очень мало в России.

Решением проблемы, по ее мнению, могут стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства, то есть с привлечением коммерческого капитала, заявила депутат.

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В апреле 2023 года глава похоронного сервиса Ritual.ru Олег Шелягов сообщил, что спрос на кремации увеличился среди ритуальных услуг. Если до эпидемии коронавируса в начале 2020 года они занимали 53–54% от общего числа погребений, то во время — 70–72%. Это спровоцировало появление «фальшкремации».

«Что это такое? Вы приходите в прощальный зал, прощаетесь с родственником, и дальше гроб с телом погружается условно вниз на лифте или уходит в стену, тело увозится на кремацию в другой город, а через какое-то время вам просто выдают урну с прахом и соответствующие документы», — говорил тогда Шелягов.

По его словам, это связано с ценовой политикой московских крематориев — «населению тяжело переваривать местные чеки». Он уточнил, что в столице редко удается заплатить меньше 130–150 тыс. руб. за кремацию, а «средний чек» на «классическое» захоронение без учета расходов непосредственно на кладбище — 80–100 тыс. руб.

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