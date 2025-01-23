Родные баскетболиста Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении дела

Янис Тимма (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали жалобу на отказ правоохранительных органов возбудить уголовное дело по факту его смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющую интересы семьи Тиммы юриста Екатерину Гордон.

«В возбуждении дела по факту смерти Тиммы отказано. Его родственники с этим не согласились и обжаловали решение в вышестоящие инстанции», — рассказала юрист агентству.

Отказ возбудить уголовное дело связан с истечением процессуальных сроков, объяснила Гордон. Она также отметила, что считает важным изучить информацию на телефоне спортсмена, который полиция не исследовала.

«Если полиция не исследует этот смартфон, отец Тиммы напишет ходатайство о том, чтобы ему его выдали, и попытается извлечь данные оттуда самостоятельно», — сказала Гордон.

Тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Рядом с ним лежал мобильный телефон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне». За неделю до этого он развелся с певицей Анной Седоковой. По предварительной версии, баскетболист покончил жизнь самоубийством.

Уголовное дело по факту смерти спортсмена завел Следственный комитет Латвии.