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Политика ,  
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Песков ответил на вопрос о заморозке участия Армении в ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Армения не сообщала о планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«ОДКБ — самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работа в ней продолжается. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию. Эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра Армении», — заявил Песков.

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Служба внешней разведки Армении ранее подчеркнула, что причины заморозки участия страны в ОДКБ останутся актуальными в 2025 году. Организация, по мнению разведки, не способна эффективно решать проблемы на Южном Кавказе, что ставит под сомнение ее авторитет. Рост военных расходов в регионе создает дополнительные риски для таких стран, как Армения, предположило ведомство.

Раскол между Ереваном и ОДКБ начался после войны Армении с Азербайджаном в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска вошли на ее международно признанную территорию, и обратились за помощью к ОДКБ. Однако организация предложила урегулировать конфликт мирным путем, что вызвало недоумение у армянского премьера Никола Пашиняна. Он подчеркнул, что не понимает нейтральной позиции ОДКБ, учитывая участие Армении в этой структуре.

Согласно уставу организации, страны-участницы обязуются совместно формировать систему коллективной безопасности, обеспечивать коллективную защиту в случае угроз территориальной целостности и суверенитету, а также реализовывать право на коллективную оборону.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре 2024 года заявил о том, что Армения замораживает участие в ОДКБ после отказа организации помочь в конфликте с Азербайджаном. Тогда ОДКБ предложила урегулировать ситуацию мирным путем, что вызвало разочарование Еревана. Пашинян назвал решение о приостановке участия «точкой невозврата».

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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