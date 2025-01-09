Медведев допустил, что Пашинян вспомнит о членстве в ОДКБ после заявлений Алиева

Медведев рассказал, из-за чего Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ

Никол Пашинян и Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после слов азербайджанского президента Ильхама Алиева. Такое мнение высказал в интервью «РИА Новости» зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или <...> можно обратиться напрямую в ЕС. <...> У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», — сказал он.

До этого 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз (ЕС). Ранее в Брюсселе и Ереване уже заявляли о планах расширить сотрудничество.

Алиев заявил, что «независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством», и назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа. Представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила о попытках сделать Армению инструментом «опасных планов Запада».

Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию, чтобы «обосновать» новую эскалацию в регионе.

Летом 2024 года Пашинян говорил, что ОДКБ — это «союз-пузырь», он добавил, что «точка невозврата пройдена» и Армения не вернется в организацию. Кроме того, по его словам, члены ОДКБ «планировали войну» против Армении. Президент Азербайджана добавил, что Ереван выйдет из ОДКБ, как только получит отмашку из Вашингтона.

В Кремле заявляли, что Россия не согласна с Пашиняном, который говорил об угрозах для страны из-за ОДКБ.