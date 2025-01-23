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Политика ,  
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Армянская разведка не нашла причин для разморозки участия в ОДКБ

В 2024 году Армения объявила о заморозке своего участия в ОДКБ из-за нейтральной позиции, занятой организацией в ответ на просьбу Еревана о помощи. Москва не согласна с претензиями
Виды Еревана
Виды Еревана (Фото: Manfred Mally / Global Look Press)

ОДКБ в 2025 году все еще не будет способна реагировать на проблемы на Южном Кавказе, что является ее уставной задачей, говорится в публичном докладе Службы внешней разведки Армении. Документ опубликовало издание ArmenPress (.pdf).

«Мы считаем маловероятным, что в 2025 году причины, по которым Армения приостановила свое членство, изменятся. Исходя из этого, мы считаем, что престиж этой организации останется под большим вопросом и станет «пищей для размышлений» для других государств-членов», — сказано в отчете разведки.

Ведомство ожидает, что страны в регионе и за его пределами продолжат наращивать военные расходы, закупать вооружения и развивать военную промышленность, что оставит «военный ответ на проблемы» в качестве основного инструмента. Эти обстоятельства продолжат создавать «асимметричные риски для государств с объективно небольшими запасами материальных и нематериальных ресурсов, таких как Армения».

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Маловероятным армянская разведка сочла и достижение «достаточно жизнеспособных решений», которые помогут в 2025 году установить стабильный и длительный мир между Россией и Украиной. Следовательно, говорится в отчете, Москва и европейские страны продолжат «политику активного вооружения, долгосрочной обороны и экономической автономии».

«При любом сценарии развития событий российско-украинский конфликт прямо или косвенно повлияет на обстановку в области безопасности Армении. Возможными факторами этого влияния являются как обстоятельство потенциального высвобождения ресурсов региональных акторов, так и усиление конкуренции или противодействия между могущественными акторами на Южном Кавказе», — сказано в докладе.

При этом риск нового большого конфликта с Азербайджаном разведка Армении считает невысоким. «На момент публикации отчета вероятность крупномасштабного военного нападения Азербайджана на Армению оцениваем невысоко. В условиях отсутствия мирного договора и межгосударственных отношений в рамках инструментария азербайджанской политики угроз против Армении риск локальной напряженности и эскалации на границе будет сохраняться», — говорится в документе.

Раскол между Ереваном и ОДКБ начался из-за войны Армении и Азербайджана в 2020 году. Тогда власти Армении сообщили, что азербайджанские войска зашли на международно признанную армянскую территорию, и обратились за помощью к ОДКБ, но в организации посоветовали решить вопрос мирно. Армянский премьер Никол Пашинян говорил, что не понимает, почему ОДКБ заняла нейтральную позицию, если Ереван в ней участвует.

«Государства-члены принимают совместные меры к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету и реализацию права на коллективную оборону», — сказано в уставе ОДКБ.

В декабре Пашинян объявил о заморозке участия республики в ОДКБ. «Точка невозврата пройдена», — сказал политик.

Российский президент Владимир Путин говорил, что ОДКБ призвана защищать от внешней агрессии, а таковой в отношении Армении не было. «Армения заявила, что берет паузу, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи. Если это так, то, значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ», — добавил он.

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Армения ОДКБ
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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