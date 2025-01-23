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Военная операция на Украине ,  
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Глава Запорожской ОВА сообщил об уничтожении энергетического объекта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

После уничтожения одного из энергетических объектов более 20 тыс. жителей подконтрольного Украине города Запорожья остались без света. Об этом сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Сейчас без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч — без теплоснабжения. На местах попаданий работают все службы, к ликвидации последствий присоединились и благотворители», — говорится в посте.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кроме того, Федоров прикрепил к посту сюжет телеэфира, в котором он оценил сложившуюся в регионе ситуацию. «На данный момент ситуация достаточно критическая», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Накануне Федоров сообщил о повреждении инраструктуры в Запорожье.

Минобороны России сообщило 22 января о нанесении ударов по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. По данным российских военных, удары наносились оперативно-тактической авиацией, в том числе беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Запорожская область стала частью России после референдума в 2022 году, но около 30% территории, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем Украины.

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