Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
На находящейся под контролем Украины части Запорожской области были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава местной администрации Иван Федоров.
Он не уточнил, какие именно объекты пострадали.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В декабре 2024 года Федоров также сообщал о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в регионе. По его словам, за сутки 18 декабря произошло 358 взрывов. Детали о повреждениях и типе инфраструктуры он не уточнил.
Запорожская область стала частью России после референдума в 2022 году, но около 30% территории, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем Украины.
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