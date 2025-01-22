Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

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На находящейся под контролем Украины части Запорожской области были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава местной администрации Иван Федоров.

Он не уточнил, какие именно объекты пострадали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В декабре 2024 года Федоров также сообщал о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в регионе. По его словам, за сутки 18 декабря произошло 358 взрывов. Детали о повреждениях и типе инфраструктуры он не уточнил.

Запорожская область стала частью России после референдума в 2022 году, но около 30% территории, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем Украины.