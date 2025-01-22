Минобороны сообщило об ударе по ракетно-артиллерийским складам ВСУ
Российские военные нанесли удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, в том числе беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
«Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах», — говорится в сообщении.
В сводке дополнительно говорится о сбитых средствами противовоздушной обороны 114 беспилотниках самолетного типа.
21 января Минобороны также сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом.
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