Мошенники в Москве научились получать от маркетплейса деньги за муляжи

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Полицейские в Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в подмене оригинальной бытовой техники на муляжи при заказе на маркетплейсе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

По информации следствия, в полицию обратился представитель одного из маркетплейсов и сообщил, что в сортировочный центр на улице Свободы на возврат поступило 25 товаров электронной техники. В ходе внутренней проверки в организации была выявлена подмена товаров с ущербом на сумму более 1,6 млн руб. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативного уголовного розыска в Москве и Курганской области задержали троих подозреваемых в возрасте 20 и 21 года.

Установлено, что фигуранты дела заказали на одном из маркетплейсов дорогостоящие смартфоны и стайлер. Получая заказы в разных пунктах выдачи, они забирали их, а затем вскрывали коробки и подменяли товары на муляжи. Впоследствии они оформляли возврат товаров и сбывали похищенный товар через интернет-площадки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество». Задержанных арестовали.

Ранее в МВД назвали способ защиты от мошенничества. В ведомстве призвали придерживаться принципа «нулевого доверия» и не доверять никакой информации без проверки. Специалисты также посоветовали не спешить выполнять инструкции от предполагаемых сотрудников финансовых организаций.