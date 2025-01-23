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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО призвал «исправить траекторию» конфликта на Украине

Рютте: необходимо усилить помощь Украине и исправить траекторию конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о необходимости усилить поддержку Украины, передает Reuters.

«Нам действительно нужно активизировать, а не сокращать нашу поддержку Украины. <...> Линия фронта движется в неправильном направлении», — заявил Рютте на мероприятии, посвященном теме Украины, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Генсек отметил, что сегодня важно «изменить траекторию войны»

Если Украина проиграет, заявил Рютте, членам НАТО придется потратить «триллионы» дополнительных средств на укрепление своих вооруженных сил. Это обойдется «гораздо, гораздо дороже», чем поддержка Украины сегодня, добавил генсек.

Рютте также подчеркнул, что есть обязательство сделать Украину членом НАТО. Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад во лжи Украине насчет вступления в НАТО. Спустя десятилетия интеграции вступления в альянс так и не произошло, что нечестно по отношению к украинцам, заявил политик.

Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне
Политика
Марк Рютте (в центре)

Ранее в январе Рютте заявил, что НАТО необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. По его словам, это подразумевает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру.

Киев называл членство в НАТО «единственной реальной гарантией безопасности» и «сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России».

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. Он также говорил об отсутствии территориальных претензий и интереса воевать со странами альянса.

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Марк Рютте Давос НАТО Украина
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Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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