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В Приморье у иностранца изъяли шкуру амурского тигра и лапы медведя

В Приморье у иностранца изъяли шкуру амурского тигра и лапы медведя
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Шкура амурского тигра, 12 лап медведя, фрагменты других животных, а также более 2 тыс. сушеных экземпляров трепанга дальневосточного были найдены и изъяты силовиками у иностранного гражданина в Находке.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ. В качестве склада иностранец использовал нежилое строение.

Как сообщили в ведомстве, ущерб, нанесенный природным ресурсам России, превышает 3 млн руб. Эта сумма подтверждена экспертным заключением Центра «Амурский тигр», уточнил «Интерфакс».

Амурский тигр (также известный как уссурийский, сибирский, алтайский, корейский, маньчжурский и северо-китайский) — один из самых редких подвидов тигров, занесенный в Красную книгу России.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных животных и водных биологических ресурсов, которые находятся под охраной Красной книги или международных соглашений. Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

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Днем ранее таможенники в Хабаровском крае выявили контрабанду рогов сайгака, скрытых в автобусе. При сканировании транспортного средства были найдены 754 рога, спрятанных между бензобаком и передним колесом автобуса. Водитель заявил, что не знает о товаре и не несет за него ответственности.

Стоимость изъятых рогов была оценена в 7 млн руб. Уголовное дело было возбуждено против неустановленного лица. В случае доказательства вины нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Приморье Находка ФСБ Красная книга незаконный оборот
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