Таможенники нашли в автобусе в Хабаровском крае рога сайгака

Фото: ФТС России Фото: ФТС России Фото: ФТС России

Сотрудники таможенной службы в Хабаровском крае пресекли контрабанду рогов сайгака. Об этом говорится в сообщении службы.

На кадрах, которые опубликовала ФТС, видны коробки с рогами животного. Они были скрыты между бензобаком и передним колесом пассажирского автобуса. Груз нашли при сканировании транспортного средства. В общей сложности нашли 754 рога. «Водитель заявил, что товар ему не принадлежит и спрятавших рога в автобусе он не знает», — сообщила ФТС.

Стоимость груза таможенники оценили в 7 млн руб.

После обнаружения рогов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных). По этой статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Дело завели против неустановленного лица.