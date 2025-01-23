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«РИА Новости» узнало причину смерти пресс-секретаря Shaman

Место захоронение&nbsp;Антона Коробкова-Землянского
Место захоронение Антона Коробкова-Землянского (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Причиной смерти Антона Коробкова-Землянского, который работал пресс-секретарем певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, стали проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. Однако специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что запрещенных веществ в крови погибшего не было.

«РИА Новости» узнало о результатах анализа крови пресс-секретаря Shaman
Общество
Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский работал журналистом, в том числе на радиостанции «Европа Плюс» в Красноярске, где он родился. Также он был сотрудником Русской службы новостей, «Русского радио» и телеканала «Россия». Антон Коробков-Землянский был руководителем пресс-службы Shaman с 2022 года.

Пресс-секретарь Shaman умер 10 ноября 2024 года на 41 году жизни. Ночью мужчине стало плохо, его супруга вызвала машину скорой помощи, но врачи помочь не смогли. Церемония прощания с журналистом прошла на Троекуровском кладбище 13 ноября того же года, его похоронили рядом с могилой блогера-военкора Владлена Татарского.

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