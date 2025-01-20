«РИА Новости» узнало о результатах анализа крови пресс-секретаря Shaman

Антон Коробков-Землянский (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Эксперты не нашли запрещенных веществ в крови умершего Антона Коробкова-Землянского, который работал пресс-секретарем певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Запрещенных веществ в крови не было», — отметил собеседник агентства.

Ранее специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти Коробкова-Землянского. Источник в правоохранительных органах сообщил тогда РБК, что причиной смерти пресс-секретаря певца могло стать отравление неустановленным веществом.

Антон Коробков-Землянский работал журналистом, в том числе на радиостанции «Европа Плюс» в Красноярске, где он родился. Также он был сотрудником Русской службы новостей, «Русского радио» и телеканала «Россия». С 2022 года был руководителем пресс-службы певца.

Коробков-Землянский умер 10 ноября 2024 года, ему было 40 лет. Пресс-секретарю Shaman стало плохо «около полуночи», его супруга вызвала машину скорой помощи, но врачи помочь не смогли. Церемония прощания с журналистом прошла на Троекуровском кладбище 13 ноября того же года.