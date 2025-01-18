Специалисты провели судмедэкспертизу после смерти пресс-секретаря Shaman

Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (известного как Shaman) Антона Коробкова-Землянского. Об этом «РИА Новости» сообщил информированный источник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом.

Антон Коробков-Землянский работал журналистом, в том числе на радиостанции «Европа Плюс» в Красноярске, где он родился. Также он был сотрудником «Русской службы новостей», «Русского радио» и телеканала «Россия». С 2022 года был руководителем пресс-службы певца.

О смерти пресс-секретаря Shaman сообщили 10 ноября 2024 года, ему было 40 лет. Коробкову-Землянскому стало плохо «около полуночи», его супруга вызвала машину скорой помощи, но врачи помочь не смогли. Церемония прощания с ним прошла на Троекуровском кладбище 13 ноября 2024 года.