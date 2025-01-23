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В ДНР полицейские изъяли 380 тонн незаконно добытого угля. Видео

В ДНР полицейские нашли копанку и изъяли 380 тонн незаконно добытого угля

В ДНР полицейские изъяли 380 тонн незаконно добытого угля. Видео
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В Шахтерском районе ДНР группа лиц, которая вела незаконную добычу каменного угля, попыталась тайно вывезти несколько сотен тонн полезных ископаемых. Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ДНР установили 11 лиц, которые занимались незаконной добычей угля, в том числе организатора, и каналы сбыта.

«В результате осмотров мест происшествия изъято шахтное оборудование, 4 грузовых автомобиля, 1 погрузчик, 380 тонн каменного угля», — говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что некоторые работники удивились, узнав, что принимают участие в незаконной добыче полезных ископаемых.

Было возбуждено дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса). «Черным шахтерам» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Донецкий угольный бассейн — один из крупнейших в мире. Разведанные запасы угля в нем оцениваются в 47 млрд т, прогнозные ресурсы — еще в 30 млрд т.
История незаконной добычи угля в Донбассе, так называемые «копанки», берет свое начало в начале 2010-х годов, когда она приобрела массовый стихийный характер. В 2013 году объемы нелегальной добычи достигали миллионов тонн, составляя до 10% от общей угледобычи в Украине. На тот момент площадь «копанок» и карьеров оценивалась в 2,5 тысячи гектаров. Нелегальная добыча угля активно развивалась на фоне экономических трудностей и отсутствия рабочих мест, что привело к тому, что местные жители начали создавать кустарные шахты для выживания.

По данным пресс-службы Минугля ДНР, на начало 2024 года в управлении республиканских ГУП находилось 17 действующих шахт.

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