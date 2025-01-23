Трамп заявил об ужасных советниках Байдена по Украине

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

У предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена были очень плохие советники по Украине, заявил действующий президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По словам Трампа, конфликт на Украине не должен был даже начаться.

«Джо Байдену давали ужасные советы. <...> У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что предлагает России два способа прекратить украинский конфликт: легкий и трудный.

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше», — написал Трамп.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия пока не получала от представителей команды президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме. То, что высказывание Трамп сделал перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что заключить сделку и урегулировать конфликт было бы в интересах президента Владимира Путина.