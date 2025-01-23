За ночь ПВО сбила четыре дрона над Белгородской областью

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские военные сбили за ночь четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Накануне, 22 января, украинские дроны атаковали несколько районов Белгородской области. В частности, повреждения получили одно из предприятий и два транспортных средства в районе города Шебекино. Еще одно предприятие пострадало из-за атаки беспилотника в селе Беленькое Борисовского района.

Дома и машины получили повреждения в селах Козинка и Новостроевка-Первая Грайворонского округа, в селе Черемошное Белгородского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, 22 января оперштаб Белгородской области в связи с оперативной обстановкой принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа.

В ночь на 22 января над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ. Шесть из них уничтожили в Ростовской области, по одному перехватили в Курской и Воронежской областях.