В Минобороны заявили о перехвате 8 дронов над Россией за ночь
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 января сбили над российскими регионами восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны.
Шесть из них уничтожили в Ростовской области, в Курской и Воронежской областях перехватили по одному БПЛА, уточнили в ведомстве.
Поздним вечером 21 января в Минобороны отчитались об уничтожении девяти дронов в Ростовской области. Их сбили в промежуток между 21:31 мск и 22:14 мск.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь написал, что ночью в области средства радиоэлектронной борьбы обезвредили 15 БПЛА. В частности, беспилотники перехватили в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.
«В городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка», — написал глава региона.
В результате атак никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил Слюсарь. Территорию, на которую упали участи украинских БПЛА, исследуют саперы.
Вечером 21 января врио губернатора также писал о трех сбитых беспилотниках в Каменске-Шахтинском.
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