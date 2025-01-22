Оперштаб Белгородской области решил отселить жителей одного из сел
Оперштаб Белгородской области принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Решение принято исходя из оперативной обстановки, заявил Гладков.
Губернатор регулярно сообщал об обстрелах Терезовки. Так, 20 января село было в числе населенных пунктов, попавших под обстрел и атаку беспилотников. 4 января и 26 декабря оно также обстреливалось. Терезовка находится недалеко от границы с Харьковской областью Украины.
В октябре власти Белгородской области решили отселить Петровку и Соловьевку Белгородского района. Жителям предоставили новое жилье, а сами населенные пункты закрыли для въезда.
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