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Военная операция на Украине ,  
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Оперштаб Белгородской области решил отселить жителей одного из сел

Гладков: оперштаб принял решение об отселении жителей Терезовки
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителей отселят из населенного пункта Терезовка в Шебекинском округе, оно регулярно попадает под обстрелы
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Оперштаб Белгородской области принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Решение принято исходя из оперативной обстановки, заявил Гладков.

Губернатор регулярно сообщал об обстрелах Терезовки. Так, 20 января село было в числе населенных пунктов, попавших под обстрел и атаку беспилотников. 4 января и 26 декабря оно также обстреливалось. Терезовка находится недалеко от границы с Харьковской областью Украины.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В октябре власти Белгородской области решили отселить Петровку и Соловьевку Белгородского района. Жителям предоставили новое жилье, а сами населенные пункты закрыли для въезда.

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Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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