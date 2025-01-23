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Война санкций ,  
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Словакия призвала фон дер Ляйен вмешаться в спор с Киевом о транзите газа

Евродепутаты Словакии призвали главу ЕК решить вопрос о транзите газа Украиной
Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен разрешить ситуацию с односторонним решением Киева прекратить транзит российского газа через Украину. Парламентарии опубликовали письмо на имя главы ЕК на странице партии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Авторы письма подчеркнули, что экономика Словакии «серьезно пострадала» от решения Киева. Решение президента Украины Владимира Зеленского негативно скажется на усилиях ЕС «идти в ногу с быстро развивающимися странами мира», говорится в письме.

Депутаты сочли действия Киева нарушением соглашения
о переговорах по вступлению Украины в ЕС, а также — прямой угрозой интересам государств-членов объединения. Они призвали Еврокомиссию начать переговоры с Украиной по этому вопросу. Под письмом также стоят подписи евродепутатов от Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Кипра, Греции и Чехии.

В Словакии оценили миллиардами возможные потери ЕС от конца транзита газа
Политика
Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар ранее заявил, что Европа может потерять €70 млрд из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Он уточнил, что остановка поставок может принести «значительные проблемы» отдельно Словакии, поэтому ее власти «крайне негативно» воспринимают такие шаги Зеленского.

1 января российский «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании. Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия.

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Словакия транзит газа Украина Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен жалоба
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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