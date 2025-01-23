Словакия призвала фон дер Ляйен вмешаться в спор с Киевом о транзите газа

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен разрешить ситуацию с односторонним решением Киева прекратить транзит российского газа через Украину. Парламентарии опубликовали письмо на имя главы ЕК на странице партии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Авторы письма подчеркнули, что экономика Словакии «серьезно пострадала» от решения Киева. Решение президента Украины Владимира Зеленского негативно скажется на усилиях ЕС «идти в ногу с быстро развивающимися странами мира», говорится в письме.

Депутаты сочли действия Киева нарушением соглашения

о переговорах по вступлению Украины в ЕС, а также — прямой угрозой интересам государств-членов объединения. Они призвали Еврокомиссию начать переговоры с Украиной по этому вопросу. Под письмом также стоят подписи евродепутатов от Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Кипра, Греции и Чехии.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар ранее заявил, что Европа может потерять €70 млрд из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Он уточнил, что остановка поставок может принести «значительные проблемы» отдельно Словакии, поэтому ее власти «крайне негативно» воспринимают такие шаги Зеленского.

1 января российский «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании. Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия.