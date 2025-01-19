В Словакии оценили миллиардами возможные потери ЕС от конца транзита газа
Европа может потерять €70 млрд из-за прекращения транзита российского газа через Украину, заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
Он уточнил, что остановка поставок может принести «значительные проблемы» отдельно Словакии, поэтому ее власти «крайне негативно» воспринимают такие действия президента Украины Владимира Зеленского.
1 января компания «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании.
Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия. Словацкая газотранспортная компания Eustream 1 января подтвердила прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.
Позже президент Словакии Петер Пеллегрини отказался ехать на Украину, обосновав это прекращением Украиной транзита российского газа. «Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать», — заявил глава государства.
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