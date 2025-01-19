 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В Словакии оценили миллиардами возможные потери ЕС от конца транзита газа

Сюжет
Война санкций
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Европа может потерять €70 млрд из-за прекращения транзита российского газа через Украину, заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Он уточнил, что остановка поставок может принести «значительные проблемы» отдельно Словакии, поэтому ее власти «крайне негативно» воспринимают такие действия президента Украины Владимира Зеленского.

1 января компания «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании.

Президент Словакии отказался ехать в Киев из-за прекращения транзита газа
Политика

Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия. Словацкая газотранспортная компания Eustream 1 января подтвердила прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины.

Позже президент Словакии Петер Пеллегрини отказался ехать на Украину, обосновав это прекращением Украиной транзита российского газа. «Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать», — заявил глава государства.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
транзит газа ЕС Словакия
Материалы по теме
В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из России
Политика
Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита
Политика
Кишинев потратил €15 млн на электроэнергию после остановки транзита газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Певцов обвинил «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» ЗахароваОбщество, 14:03
Гонорар Махачева за титульный бой в UFC оказался меньше, чем у соперникаСпорт, 13:46
Костин заявил о необходимости «убить» SWIFTЭкономика, 13:39
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:38
В Швейцарии решили разблокировать часть активов бывших трастов УсмановаБизнес, 13:15
Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFCСпорт, 13:14
Дарья Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России в КазаниСпорт, 13:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Словакии оценили миллиардами возможные потери ЕС от конца транзита газаПолитика, 13:03
«Ислам — номер один в мире». Что говорят о бое Махачева в UFCСпорт, 12:53
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
Павлюченкова сыграет с Соболенко в четвертьфинале Australian OpenСпорт, 12:35
Россия втрое уменьшила экспорт овощей, фруктов и орехов в ЕСЭкономика, 12:35
Выступившие против перемирия с ХАМАС министры Израиля подали в отставкуПолитика, 12:30
Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFCСпорт, 12:26