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«Ленком» сообщил, что Збруев не выйдет на сцену в ближайшее время

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Александр Збруев (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Народный артист России Александр Збруев продолжает лечение в больнице и в ближайшее время не появится на сцене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра «Ленком Марка Захарова».

Сегодня, 12 октября, в телеграм-канале SHOT появилась публикация, в которой говорится о том, что «Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, выписывают из больницы».

По данным канала, артист по-прежнему госпитализирован, однако «спектакли с его участием в театре «Ленком» отменять не намерены». Ближайший из них — «Вишневый сад», который запланирован на 22 октября. Как отмечает телеграм-канал, об участии в нем Збруева SHOT сообщили в театре.

На эту публикацию отреагировала пресс-служба «Ленкома» в телеграм-канале. Там заявили, что в театр от SHOT обращений не поступало.

«Призываем коллег проверять публикуемую ими информацию. А.В. Збруев в настоящее время находится в стационаре на плановом лечении», — написала пресс-служба.

В спектакле «Вишневый сад» Збруев должен был исполнять роль Гаева Леонида Андреевича. На официальном сайте театра в актерском составе спектакля его заменили на актера Владимира Еремина.

«Ленком» рассказал о состоянии Збруева после сообщений о госпитализации
Общество
Александр Збруев

Актер на данный момент находится на плановом обследовании после тяжелой операции, в больницу он приехал самостоятельно 4 октября, сообщало «РИА Новости». Ранее о госпитализации актера из-за подозрения на повторный инсульт написал телеграм-канал Mash.

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